阿聯酋航空「台北–杜拜」要有豪經艙了 超豪華內裝搶先看

阿聯酋航空宣布將於「台北–杜拜」航線啟用豪華經濟艙服務，為深耕台灣市場10年以來再添重要里程碑。自3月15日至4月30日，阿聯酋航空每日往返台北–杜拜的EK386/387航班將由完成客艙改裝的波音777-200LR執飛；自5月1日起，則由新一代A350客機接棒，為台灣旅客帶來全新飛行體驗。

阿聯酋航空表示，豪華經濟艙結合寬敞的腿部空間、升級座椅與精品備品、精緻餐飲及娛樂系統，讓旅客從登機起即能體驗中東式待客之道。藉由杜拜樞紐，台灣旅客可輕鬆銜接阿聯酋航空綿密的全球航網，暢遊歐洲、北美、非洲、中東及澳洲等地。

另外，為迎接夏季旅遊旺季，阿聯酋航空同步部署A350客機擴大航線服務，新增杜拜往返哥本哈根、開普敦與普吉島的每日航班，進一步提升運能與轉機便利性。自6月1日起，哥本哈根航線將增設每日2班；自7月1日起，開普敦及普吉島航線也將增為每日3班，全數由配備全新豪華經濟艙與商務艙的A350客機執飛。

阿聯酋航空豪華經濟艙於台北及全球八大航點全新上線。（阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空指出，這些新航班將提供更多前往歐洲、亞洲及非洲的轉機選擇，包括曼谷、東京、馬列、奈洛比與恩德培等熱門航點，並為來自台北、雪梨、墨爾本與班加羅爾等主要城市的旅客，提供更彈性多元的旅程安排。

目前，阿聯酋航空正加速完成全球機隊升級，結合A380、波音777與A350三大主力機型，預計於7月1日前於全球84個航點提供最新艙等配置，持續打造一致且卓越的飛行體驗。

