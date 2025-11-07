阿聯酋2026推分級糖稅 飲料課稅改看糖含量

撰文＝編輯部

阿拉伯聯合大公國（UAE）宣布自2026年1月1日起，含糖飲料將依糖分高低課徵不同稅率，成為中東地區最新採用「分級體積型消費稅（tiered volumetric excise tax）」的國家。新制明定，每100毫升飲料中糖含量≥8g者課最高稅率，5g～<8g課中間稅率，<5g課最低稅率；能量飲料則維持現行100%稅率不變。人工甜味劑飲料與100%未加糖果汁免稅，乳製品、嬰兒配方、醫療用飲品及餐飲現場即調飲品也在豁免清單。

糖多少就課多少 UAE飲料稅制全面翻新

此改革取代現行所有加糖與碳酸飲料一律50%課稅的制度，代表課稅基準由零售價格改為依糖含量計算。政府強調，此舉旨在減少國內高居全球前列的糖尿病與肥胖問題，同時拓展非石油財政收入，並符合「UAE Vision 2030」發展藍圖。

以健康為名 新稅制劍指肥胖與糖尿病

阿聯酋早在2017年便對碳酸飲料、能量飲料及菸草課稅，2019年進一步擴大至電子菸與所有含糖飲品。本次調整讓飲料稅率能依健康風險更細緻分級，並與沙烏地阿拉伯、阿曼等已實施類似措施的GCC成員國接軌，卡達與巴林也在考慮中，區域政策加速整合。

飲料業備受考驗 配方與標示全面迎檢

對飲料業者而言，新稅制意味著全方位挑戰：產品必須揭露糖含量並通過認可實驗室檢驗，若缺乏檢驗報告，將自動歸為「高糖」類承擔最高稅率。企業勢必加快配方改良，以甜菊糖、羅漢果等天然代糖降低糖分，但代糖價格昂貴且需感官測試確保消費者接受度。

高糖飲料勢必漲價 低糖功能飲料迎利多

供應鏈與品牌策略也必須隨之調整。高糖飲料在成本與售價上將承壓，企業需抉擇吸收或轉嫁稅負；低糖與功能性飲料則可能在市場獲利，成為吸引注重健康消費者的工具。專家預期，提前準備將有助於企業減少稅收負擔並提升市場信任度。

稅收工具變健康槓桿 飲料市場迎來轉型

此番改革顯示，阿聯酋的消費稅已不再僅是收入工具，而是公共健康治理的政策槓桿，象徵中東飲料市場朝向「健康化」邁出重要一步。

