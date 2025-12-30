阿聰師歲末送暖不缺席 攜手社福團體發物資

立揚獅子會會長與大甲正勤愛心協會理事長楊啟邦攜手阿聰師，共同關懷低收入戶，留下溫馨合影，傳遞愛與希望。

歲末寒冬來臨，為協助弱勢家庭安心度冬，阿聰師的糕餅主意日前舉辦「冬令救濟送暖活動」，攜手社團法人臺中市大甲正勤愛心協會與立揚獅子會，於甲安埔地區發放民生物資，關懷共計140戶低收入戶家庭，將歲末前的關懷與祝福送到最需要的角落。

阿聰師的糕餅主意總經理吳佩娜表示，冬令救濟的意義不僅在於提供生活補給，更重要的是讓弱勢民眾在歲末時節感受到被記得、被照顧的力量。阿聰師的糕餅主意長期支持協會公益行動，使資源得以快速且穩定送達甲安埔地區有需要的家庭，「希望大家一起努力，陪伴更多人過個溫暖的好年。」

阿聰師糕餅主意也指出，此次冬令活動透過與在地社福團體合作，讓資源更精準落實，期盼在寒冬與年節前夕，為甲安埔140戶低收入戶家庭帶來實質協助與心理支持。