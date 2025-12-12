阿聰師芋頭文化館榮獲「特色農業旅遊場域認證－雜糧類」大甲芋頭文化走向國際舞台

阿聰師芋頭文化館榮獲「特色農業旅遊場域認證－雜糧類」，接受表揚殊榮。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

台灣休閒農業發展協會主辦「114 年特色農業旅遊場域認證暨農遊大使授證典禮」，阿聰師芋頭文化館榮獲「雜糧類特色農遊場域認證」，由蘇茂祥副署長及張國禎理事長親自授證，象徵文化館在在地特色、產業文化與永續理念上的努力獲得肯定。

阿聰師芋頭文化館長期推動大甲芋頭文化，從芋頭栽培、生態環境到飲食文化，以「看得到、摸得到、吃得到」的方式深化民眾對土地與雜糧作物的理解。此次認證肯定文化館在體驗設計、服務品質及永續價值的整體展現，成功示範農遊場域的教育力與影響力。

蘇茂祥副署長致詞中表示，休閒農業是推動食農教育的重要場域。文化館透過導覽、料理體驗與創新產品，讓民眾認識台灣雜糧的重要性，並強調「支持在地作物、從產地到餐桌」的核心理念，成為連結農民與消費者的重要窗口。

阿聰師（吳聰朝）表示；今年共有 138 家場域通過認證（含海外場域），其中國內外農遊品牌蓬勃發展，顯示特色農遊正朝向國際化邁進。文化館也在典禮下午的旅行業者媒合會中，與 90 多家農遊場域及 70 多家旅行業者交流，展現深度遊程與永續體驗的合作潛力。

未來，阿聰師芋頭文化館將持續推出更深度的芋頭文化導覽、與旅行社合作主題遊程，並深化雜糧教育與永續活動設計，讓大甲芋頭成為體驗台灣土地與文化的最佳入口，持續將台灣的芋頭文化推向國際舞台。