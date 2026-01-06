阿聰師芋頭文化館蟬聯GTS綠色旅行標章銀獎

台灣糕餅產業先鋒「阿聰師芋頭文化館」二度蟬聯榮獲2026 GTS綠色旅行標章銀獎，引領台灣永續旅遊新典範！

沃農士食品股份有限公司旗下「阿聰師芋頭文化館」繼2025年榮獲「台灣觀光ESG永續獎」、「國家食農教育傑出貢獻獎」及「特色農業旅遊場域認證」肯定後，於2026年再度取得由荷蘭GD B.V.公司與台灣永續旅行協會共同評鑑的GTS（Green Travel Seal）綠色旅行標章銀獎認證。此項國際殊榮不僅肯定阿聰師多年深耕在地文化的努力，更展現將傳統糕餅產業成功轉型為環境友善、社會共融之永續觀光新標竿。

阿聰師自1960年創立以來，從一顆芋頭酥開始，秉持「每個人，都該有自己的家鄉味」的品牌初心。1998年面對大甲芋頭產量過剩，阿聰師以創新思維化危機為轉機，研發推出風靡全台的「芋頭酥」，不僅打開市場，更帶動在地農產供應鏈的經濟效益。近年來，品牌進一步提出「如果做一塊餅，能支持一塊田，繼續春夏秋冬，開花結果…」的使命，將永續經營落實為企業核心策略。