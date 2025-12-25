阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

勁球開獎，阿肯色州一注獨得，獎金18.2億元成為美國彩券史上第二高的頭獎。(路透)

勁球(Powerball)24日晚間10時59分開獎，五個白球號碼分別是4、25、31、52、59，紅色勁球19。

當局稍晚公布，阿肯色州賣出一張頭獎彩券，勁球開獎前累計獎金增至18.2億元，成為美國彩券史上第二高的頭獎。

美聯社報導，此次開獎前已連續46期無人中獎，高額獎金吸引數百萬人下注，希望能在平安夜迎來改變一生的財運。

24日的頭獎一注獨得，得主可選擇一次性領取所有現金獎金8億3490萬元，另可選擇年金方式領取，即先領一筆錢，之後分29期年領，且每次領取金額增加5%。

目前美國彩券史上最高額獎金2022年11月在加州開出，為20億4000萬元的勁球頭獎。

