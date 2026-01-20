阿茲海默免疫療法見效 土城長庚：腦認知功能明顯改善

（記者陳志仁／新北報導）76歲阿茲海默症患者因記憶力衰退、生活受影響，2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂（Kisunla）」；半年療程後，正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，認知功能與日常生活能力穩定提升，家屬反映情緒穩定、思緒更清晰。

圖／土城長庚醫院分享失智症早期治療正向成果。（土城長庚醫院提供）

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆指出，阿茲海默症屬進行性神經退化疾病，主要因腦中類澱粉蛋白與Tau蛋白異常堆積，導致記憶與認知功能退化；根據國際研究，新一代免疫治療藥物可清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，能延緩記憶及功能退化約27至30％，爭取更多自主生活時間。

徐榮隆說，醫院打造溫馨友善注射環境，減輕患者因陌生環境引起的焦慮，護理團隊全程監測生命徵象，精準操控輸液幫浦，確保用藥安全，並觀察患者身心變化，提供即時支持與安撫；團隊亦提供身心支持與家屬指導，協助掌握觀察重點與照護技巧，建立完整支持網絡。

核子醫學科主任曾敬仁表示，2025年新版《類澱粉蛋白與Tau蛋白正子造影適用準則》，類澱粉蛋白正子斷層造影已從輔助診斷工具躍升為精準醫療的「治療導航器」，透過標準化量化指標，客觀追蹤腦中斑塊清除效果；並依數值變化調整治療方案，實現個體化醫療。

徐榮隆強調，失智症的關鍵在早期發現與介入。民眾若發現記憶力下降、判斷力衰退或生活自理能力退化，應及早就醫，透過專業團隊持續追蹤與多面向支持，讓失智症不再是絕望的代名詞；土城長庚將持續提升醫療服務，陪伴患者與家庭，讓失智症患者獲得更尊嚴、充滿希望的生活。

