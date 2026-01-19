阿茲海默症造假論文騙過全球16年！他再揭醫學黑歷史：海洛因還曾是止咳神藥

[Newtalk新聞] 科學界近期發生震驚全球的「集體翻車」事件，一項長達16年的阿茲海默症研究核心論文竟被指出圖片造假，導致數十億美金經費與無數患者希望化為泡影。陳雨亭(陳藥師)在社群指出，醫學史上的觀念反轉案例多不勝數，從曾經鼓勵抽菸治氣喘到將海洛因當止咳藥，提醒大眾科學真相並非一成不變。





陳藥師說明，這場2022年被揭露的阿茲海默症造假案，源自2006年發表於頂級期刊Nature的一篇論文，該文稱類澱粉蛋白就是致病的「眼球」，讓這篇論文被引用2000多次，吸引全球政府與藥廠投入大筆資源去研究相關藥物。然而，《Science》雜誌後來爆料，該實驗圖片居然是透過Photoshop修圖技術做出來的，這代表16年來的研究方向與金錢投入全都付諸流水，這不只是錢的問題，更是無數患者與家屬的希望都被虛耗了。

醫學史上的錯誤觀念反轉案例非常多。陳藥師表示，20世紀初甚至有醫師會開處方簽讓病人「多抽一點菸」，因為當時醫學界認為菸草可以緩解氣喘與提神，甚至有廣告標榜「更多的醫師都選擇抽這個駱駝牌」，現今看來這根本就是謀殺，但在當時卻是醫學共識。此外，大名鼎鼎的拜耳藥廠在1898年也曾將海洛因當成止咳神藥來賣，當時還標榜「海洛因不會成癮」，甚至推出針對兒童的止咳糖漿，直到數十年後成癮問題全面爆發，法律才趕緊跟上禁令。





針對現代人的健康認知，陳藥師指出，膽固醇堪稱營養學界近50年來最大的冤案。自1970年代開始，美國飲食指南告訴大眾脂肪是壞人、膽固醇會塞住血管，促使大家追求低脂飲食，結果脂肪攝取減少，大家卻吃進更多糖與精緻澱粉，心血管疾病反而沒有變少。陳藥師分享，小時候受限於一天只能吃一顆蛋，但大腦約有25%是由膽固醇組成，陳藥師幽默表示：「如果我一天可以吃兩三顆蛋，搞不好我早就考上台大啟了」。





陳藥師進一步強調，直到最近10年，科學界終於承認飲食中的膽固醇與血液中的膽固醇濃度關聯很小，美國飲食指南也在2015年正式取消對食物中膽固醇上限的設定，甚至現在還鼓勵攝取健康的油脂，如橄欖油、Omega3油脂等。他認為醫學最迷人之處在於其具備自我修正能力，雖然阿茲海默症論文造假16年才被發現，但最終仍有科學家揭發真相。

