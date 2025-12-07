阿蓮中路國小百年榕樹成首棵「受保護樹木」 校慶揭牌見證地方共同記憶

高雄市阿蓮區中路國小6日舉行第103屆「活力中路、童趣石安」校慶運動大會，今年格外別具意義——矗立校門口超過百年的大榕樹正式獲列為高雄市阿蓮區首棵「受保護樹木」，市府農業局與全校師生共同舉辦溫馨揭牌儀式，在孩子們悠揚弦樂演奏下，百餘名賓客、家長與社區人士一起見證屬於地方的世代記憶。

↑圖說：中路國小弦樂團在老榕樹前演奏樂曲。（圖片來源：高雄市農業局提供）

校長汪正中表示，這棵陪伴社區與校園走過逾百年的榕樹，不只是學童成長的風景，更承載中路里居民的共同情感。今年在農業局協助下完成受保護樹木認定，象徵學校在生態與環境教育上的重要里程碑。他說，未來將推動「走讀阿蓮」課程，從老榕樹出發，引導孩子認識地方文史與自然環境，讓文化、環境教育與社區連結深深扎根。

廣告 廣告

農業局指出，高雄市目前共有741棵特定紀念樹，其中18棵依《森林法》列為受保護樹木。此次中路國小的百年榕樹更是阿蓮區第一棵（編號：阿蓮保001）。為守護老樹健康，農業局已與學者及校方多次會勘，改善周邊環境，包括縮減車道、擴大根系空間及增設氣根導氣管等措施，期望老榕樹能在校園陪伴下一代再走百年。

↑圖說：高雄市政府農業局副局長高鎮遠致詞。（圖片來源：高雄市農業局提供）

林業保育署屏東分署表示，《森林法》於104年增訂樹木保護專章後，地方政府得以全面調查轄區樹木並造冊公告。中央也持續補助地方進行調查、維護與健檢，希望更多民眾了解地方老樹背後承載的歷史與情感，使珍貴的自然資源得以永續保存。

揭牌後，農業局更安排環境教育活動，邀請中路社區發展協會理事長葉讚桐分享老榕樹故事，並由專業團隊示範樹木棲地改善與保護方式。現場還讓師生實際操作「3D應力波」檢測儀，被暱稱為「樹木照妖鏡」的高科技設備，讓學童興奮體驗如何判斷樹木內部健康狀況，也在心中埋下守護自然的種子。

↑圖說：樹木專業養護團隊向小朋友解說樹木棲地改善與樹木保護的重要性，並且準備高科技的「樹木照妖鏡」，讓師生親身體驗如何透過「3D應力波」檢測樹木內部損壞情形，藉以評估樹木的安全性以及治療方式，同學們不僅充滿好奇，也在心目中種下了保護樹木、友善環境的種子。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺表示，這棵百年榕樹早在中路國小成立前便已屹立至今，是校友心中最熟悉的風景，更是地方重要的文化資產。此次在校慶中揭牌，不僅凝聚社區的愛樹意識，也呼應市府推動城市綠資產管理與老樹健康照護的政策。他強調，希望環境永續理念能從校園往下扎根，成為孩子們成長路上最自然的價值。

更多品觀點報導

扶輪3510地區15年捐助破1.3億元 高市府攜手認養弱勢兒少、近1.1萬人受惠

「野趣東高雄」杉林場湧上千人！日光小林以音樂與市集展現山城韌性魅力

