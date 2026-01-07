阿蓮區百年老榕樹 國小校園屹立不搖

高雄中路國小的校園裡，有一棵鎮校之寶的百年老榕樹，曾被颱風吹倒，仍展現強韌的生命力，被市府列為阿蓮區，首棵受保護樹木，校方也讓老樹當老師，連結地方情感與文化。

「同學好，(葉爺爺好)，它比我大 我是71歲，它比學校還老，所以一定是104年(歲)以上。」

百年鎮校老榕樹，是阿蓮區居民共同回憶。「所以榕樹，老榕樹 一個會走路的樹，你看 多厲害。」

中路社區發展協會理事長 葉讚桐：「我們那時候小時候，有一堆人在這邊比賽，比賽什麼 比賽從那邊滑過來，看誰滑得比較遠，這就是我們的娛樂。」

中路國小學生 黃苡禎：「如果太陽很大的時候，我們可以在這裡一直玩，就不會晒到太陽。」

世代交替，始終有榕樹陪伴，中路國小老榕樹樹冠超過18公尺，至少繁衍四代，從半世紀前的畢業照，都在這留影。中路國小家長會長 葉冠銘：「看得到陽光穿透它嗎，看不到 樹葉是非常茂密的，很大棵 超級大棵，就是樹大招風，所以才因為颱風才會倒。」

挺過無數個颱風及豪雨，日前專家審議，將中路國小老榕樹列為保護樹木。「它是整棵倒下去，(所以它沒有死) 沒有死，氣根也扎下去了。」

中路國小校校長 汪正中：「氣根可以變成真正支撐的根，我們就協助它，裡面裝滿了土，讓它可以深根，然後水管自然會，因為如果它撐大，水管自然就拿開。」

中路國小學生 鄭晼心：「感覺它很大棵，感覺它在守護我。」

校內的守護神，展現生機，學校也透過五感教學，讓不同世代的孩子，重新感受老樹的溫度。

