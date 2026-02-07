阿蓮土庫北極殿迎神樓 揭匾開光

高雄阿蓮土庫北極殿近日隆重舉行迎神樓接匾開光大典，為這座歷史近六甲子的祖廟揭開嶄新篇章；這座融合當代建築語彙與傳統南式剪黏工藝的迎神樓，不僅是宗教空間的再生，更是一段橫跨三十年的信念實踐，亦是一件為地方而生、為信仰而立的時代地景藝術。

北極殿祖廟奠基於清康熙六年（西元一六六七年），香火綿延近三百六十年；御盟集團總裁邵永添生於祖廟五甲子之年，自述「或因天命」，三十年前即蒙玄天上帝指示，必須為祖廟完成迎神樓，然而彼時年紀尚輕，難以即刻推動，唯有將這份神諭與承諾深埋心中，以歲月為證。歷經二十五年無私奉獻與奔走爭取，終獲廟方長輩認可，並於五年前正式啟動籌建工程，由御盟集團全權規劃、設計與承建，為祖廟補上這塊遲來卻終於到位的信仰拼圖。

迎神樓工程歷時五年，斥資約新台幣五千萬元，使用兩百公噸鋼筋，打造總樓高十四‧七公尺、八根直徑達一米三的巨柱結構，氣勢雄渾而穩重；整體工程由御盟集團旗下皇品營造負責施作，並攜手新意群建築師事務所、天珩工程顧問公司與月河燈光設計公司林大為大師等專業團隊共同完成，使建築在結構安全、比例美感與夜間光影之間取得高度平衡，既具現代感，也不失廟宇應有的莊嚴與靜謐。

邵永添總裁形容，這座迎神樓是一件兼具當代視覺與傳統技藝的「時尚南式剪黏」大作，不只是宗教建築，更是一件將屹立千年的地景藝術；他在親筆撰寫的〈一諾三十年〉一文中寫道：「人百年，神千萬年。」並以此作為迎神樓精神的註解。他也以自己所題寫對聯末句「永頂天、恆立地」，期許這座建築如蒼勁巨木，根深葉茂，承天立地，長存於地方與信眾的共同記憶之中。