阿蓮暖警熱心助人 迷途長者婦人平安返家

【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所日前巡邏時，接獲通報稱某藥局內有名老伯行動不便、需要協助。員警趕赴現場，發現老伯年邁行動不便，視力退化、難以辨識方向。原來老伯當日獨自外出購藥，卻在結帳後發現無法辨路返家，只能原地徬徨等待協助。

警方見狀，立即上前關懷，耐心詢問老伯身分與住址，確認其安全無虞後，主動載送返家。途中警方不時與老伯閒話家常，安撫其情緒，讓老伯露出感激笑容，頻頻致謝。

無獨有偶，阿蓮所員警夜間巡邏發現一名婦人獨自站在路邊神情徬徨，似乎需要協助。員警見狀立即上前關心，經詢問後得知該名婦人因不熟悉路線，一時迷路，不知如何搭車返家。由於現場地處偏僻，手機叫車平台遲遲無法成功叫到計程車，熱心員警遂主動將婦人載返派出所內休息。經員警耐心協助聯繫後，婦人順利與家人取得聯絡，家屬隨即趕赴派出所接她平安返家，過程中不斷向警方表達感謝之意。

湖內分局表示，警方除維護治安外，對於民眾臨時求助亦秉持「同理關懷、主動服務」的精神，讓每一位需要協助的民眾都能感受到警察的溫暖與用心。（圖：記者宋祥霖翻攝）