阿蘇中岳火山口發現疑似直升機殘骸 搜救隊趕往確認生還狀態

警方下午在阿蘇中岳火山口附近發現疑似墜落的機體，正前往搜救。（翻攝自RKK NEWS DIG YT）

日本熊本縣阿蘇市於今（20日）發生一起觀光直升機失聯事故。一架隸屬於當地動物園「阿蘇卡德利動物樂園」的遊覽飛行直升機，上午載著包含2名台灣籍遊客在內共3人起飛後失去聯繫。經過數小時的搜索，警方下午在阿蘇中岳火山口附近發現疑似墜落的機體，目前地面搜救隊正全力趕往現場確認生還狀況。

綜合日媒報導，事故發生在當地時間上午11點4分左右，當地消防單位先是接獲機上乘客智慧型手機因感測到強烈衝擊而自動發出的緊急通報，雖立即嘗試回撥但已無法接通。隨後在11點50分，運營業者「阿蘇卡德利動物樂園」也向警方報案，指出該架直升機原定執行約10分鐘、繞行草千里及阿蘇中岳的遊覽行程，卻逾時未歸。據了解，機上共載有3人，分別為64歲的男性駕駛員，以及2名來自台灣的觀光客（41歲男性與36歲女性）。

由於事發地點位於阿蘇中岳火山口附近，現場受濃霧及火山氣體影響，視線極為惡劣，增加了搜救難度。警方、消防隊及縣防災直升機依據發出求救訊號的手機GPS定位資訊展開搜索，終於在下午4點10分左右有所突破。熊本縣警用直升機從上空目視確認，在中岳第一火山口北側發現了疑似失聯直升機的機體。

目前地面搜救部隊已緊急登山前往該區域確認詳細情況。截至下午5點為止，機上駕駛員及2名台灣旅客的安危狀況仍不明朗，救援行動持續進行中。

