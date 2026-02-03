阿蘇墜機2台人仍未救出！ 日警以「涉業務過失」大動作搜查匠航空

阿蘇觀光直升機墜毀，機上包含2名台灣籍遊客及1名駕駛共3人至今仍下落不明。（翻攝自KSB瀨戶內會放送）

今年1月於日本熊本縣阿蘇中岳發生的直升機墜毀意外，由於失事機體受困於火口附近的陡峭斜坡，搜救行動困難重重，包含一對台灣籍男女與日籍飛行員在內共3人，至今尚未救出。熊本縣警方昨（2日）正式發動搜索，針對負責營運的航空公司展開調查，釐清是否存在「業務過失」行為。

警察突擊搜索！釐清維修紀錄與飛行調度

根據《共同社》報導，熊本縣警針對總部位於岡山市的「匠航空」（Takumi Aviation）及其相關地點進行搜索。警方懷疑該公司在運航管理或機體整備上存在疏失，導致這起嚴重的航空事故，目前已扣押相關資料，準備深入查核其是否違反安全規定。

廣告 廣告

對此，「匠航空」代表董事森岡匠在受訪時承認已接受調查，但堅稱：「我們的運航與整備程序完全符合規範，並無違法行為。」

台籍旅客受困火口斜坡 搜救因地勢險峻停滯

這起事故發生於1月20日上午，當時這架載有1對台灣籍男女遊客與1名日籍操縱士的遊客直升機，從阿蘇市的觀光設施起飛後不久便失聯。隨後，搜救人員在阿蘇中岳火口內的陡峭斜坡上發現大破的機體。

然而，由於失事地點坡度極大且位於活火山警戒區，地面搜救隊與空中吊掛作業均面臨極大挑戰，導致受困3人至今仍無法脫困。日本運輸安全委員會已將此案認定為正式「航空事故」，全力介入調查事故原因。

觀光遊覽變悲劇 家屬焦急等待救援

原本是一趟欣賞火山壯闊美景的夢幻行程，卻在起飛後變調。目前台灣駐日代表處已與受害者家屬取得聯繫，並協助處理相關事宜。隨著警方介入搜索航空公司，家屬與外界均期盼能早日釐清真相，並在氣候許可下盡快將受困人員帶離現場。

更多鏡週刊報導

個資外洩遭查「大降價救形象」？ 韓酷澎賣單片2元衛生棉...2天掃光50天庫存

豪宅開箱惹議！王婉諭重砲轟謝典霖「公庫通家庫」 揭彰化謝家三代壟斷地方資源內幕

太好笑也不行？中國網紅諷春晚1句「被斃掉」 48小時後影片遭火速下架