阿蘇墜機2台人失聯逾2周！日警續搜索匠航空

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機1月20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客失聯兩周。（圖／熊本縣警／翻攝自每日新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇火山中岳1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上2名台灣籍遊客及1名飛行員失聯已超過2周。熊本縣警方自事發後以來，持續針對直升機營運商「匠航空」進行搜索，並朝向業務過失傷害罪方向偵辦。

根據熊本放送(RKK)與共同社報導，目前已知，熊本縣警方以涉嫌業務過失傷害為由，對位於岡山縣的直升機營運公司等相關單位進行搜索調查。

事故發生於1月20日，由匠航空營運的直升機從阿蘇市知名的觀光景點「阿蘇卡德利動物王國」起飛，當時一架搭載男性飛行員，以及2名來自台灣的一男一女遊客、正在進行觀光飛行的直升機失去聯絡，之後在阿蘇中岳第一火山口內發現機體嚴重毀損。目前3人的下落仍然不明，由於事故地點為活火山口這一特殊環境，搜救行動進展相當困難。

熊本縣警方認定總公司設於岡山縣的直升機營運公司「匠航空」涉嫌業務過失致傷，自事故發生的1月20日至2月2日期間，至少對該公司總部、位於阿蘇市的直升機起降場，以及執飛該直升機的飛行員相關場所等多處地點進行搜索。

熊本縣警方正在分析已查扣到的直升機飛行計畫、維修保養紀錄、飛行員勤務紀錄等文件與資料，並詳細調查事故發生時的狀況。

匠航空則強調，已知相關主管機關正在進行確認與調查，今後也將持續配合調查。匠航空代表董事森岡匠強調「並無違反飛行及維修規定之處」。日本國土交通省已認定這起事故為航空事故，運輸安全委員會正進行調查。

