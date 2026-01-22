阿蘇墜機2台人失聯！ 日媒揭營運公司曾5度發生飛安事故

日本熊本縣阿蘇中岳火口20日發生觀光直升機墜毀事故，機上包含2名台灣籍遊客及1名駕駛共3人至今仍下落不明。（翻攝自KSB瀨戶內會放送）

日本熊本縣阿蘇中岳火口20日發生觀光直升機墜毀事故，機上包含2名台灣籍遊客及1名駕駛共3人至今仍下落不明。值得注意的是，失事直升機所屬的「匠航空」過去曾多次發生航空事故與重大飛安事件，日本國家運輸安全委員會已正式介入，調查官於今（22日）抵達現場展開事故調查，阿蘇市政府也宣布，在完成救援前，火山口周邊觀光區域將無限期關閉。

失事航空公司背景曝光 同型機過去曾5度釀飛安事件

根據日媒《熊本日日新聞》報導，墜毀的觀光直升機為岡山市「匠航空」營運的羅賓遜R44型機，運輸安全委員會指出，該公司過去共發生2起航空事故與3起重大航空事件。

廣告 廣告

2023年12月，一架同型直升機在京都市進行懸停時，機尾碰撞地面導致機體嚴重受損；2024年5月，另一架直升機在阿蘇市上空觀光飛行時出現旋翼與引擎轉速下降，被迫於阿蘇市山區緊急降落，造成機上包含駕駛及乘客3人骨折等重傷。此外，該公司也曾發生燃料耗盡迫降、誤闖已有其他機體的跑道及飛行途中引擎熄火等事件。

日本運輸安全委員會指出，已完成調查的事故與事件中，多數涉及「儀表確認不足」或「操作失誤」等人為因素，並多次要求業者落實再發防止措施與加強安全教育。「匠航空」過去也因未經許可的機體與低空飛行等問題，曾遭日本國土交通省大阪航空局行政指導。

業者宣布全面停飛

「匠航空」負責人森岡匠受訪時表示，公司依法定期接受安全稽查，目前未發現重大違規，但承認仍有加強安全措施的必要。事故發生後，「匠航空」已宣布自20日起暫停包含阿蘇在內的全國觀光飛行業務，相關同型機也將暫停使用。

更多鏡週刊報導

2台灣遊客下落不明！ 阿蘇市長：人命救援優先「火山口周邊觀光區無限期關閉」

阿蘇觀光直升機墜火山口「2台人失聯」 營運商：飛行員不魯莽、天候非主因

阿蘇墜機2台灣旅客失聯 林佳龍：駐福岡辦事處處長已到現場