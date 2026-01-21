阿蘇墜機2台灣旅客失聯 林佳龍：駐福岡辦事處處長已到現場

阿蘇火山昨（20日）發生觀光直升機墜毀事故，機上駕駛及2名台灣遊客共3人，目前仍下落不明。（翻攝日網）

阿蘇火山昨（20日）發生觀光直升機墜毀事故，機上駕駛及2名台灣遊客共3人，目前仍下落不明，今日搜救因火山氣體濃度高及地勢險峻暫停，待安全後再評估重啟。外交部長林佳龍今日表示，我國駐福岡辦事處處長已前往現場，並與遊客家屬取得聯繫，代表總統賴清德及行政院長卓榮泰表達慰問。

辦事處處長已到現場 向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

對此，外交部長林佳龍今（21日）下午出席「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」時表示，我國駐福岡辦事處處長陳銘俊已趕赴事故現場，並與家屬取得聯繫，代表總統賴清德、行政院長卓榮泰等表達慰問，同時感謝日方救災人員全力投入搜救。林佳龍強調，外交部自第一時間即密切關注事故發展，後續也將持續提供必要協助。

廣告 廣告

此外，針對宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）將於27日就職一事，林佳龍也回應表示，宏都拉斯已完成民主選舉，產生新的總統與政府，我方期待未來兩國關係能有良好發展。

更多鏡週刊報導

別再留！舊鋰電池恐成「不定時炸彈」 消防教正確處置SOP

削骨拔智齒1.5小時拔不掉！換牙醫「10秒就成功」 女子怒告求償20萬

下班尖峰驚魂！北捷板南線車廂突見學生手持剪刀 乘客嚇壞急按警鈴