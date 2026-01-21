阿蘇墜機3人失聯！因火山氣體濃度飆高 宣告今暫停搜索行動

受限於現場火山氣體濃度過高及地勢險惡，搜救行動已於今當地時間下午5時宣告暫停。（翻攝自西日本新聞）

日本熊本縣阿蘇山中岳火山口昨（20日）發生觀光直升機墜毀事故，機身嚴重損毀，機上包括駕駛員及2名台灣遊客共3人至今下落不明。當地警消單位雖持續搜尋，但受限於現場火山氣體濃度過高及地勢險惡，救援人員難以靠近機體，搜救行動已於今（21日）當地時間下午5時宣告暫停，預計明日視現場狀況再行重啟。

《NHK》報導，這架觀光直升機是在昨上午從阿蘇市的觀光設施起飛後失聯，隨後被發現墜落在中岳火山口內，機體已呈現嚴重損毀狀態。據了解，機上搭載了1名駕駛員以及1男1女2名乘客，身分為來自台灣旅客。

根據《NHK》直升機今下午拍攝的空拍畫面顯示，火山口內斜坡上散落著印有機身編號的殘骸及疑似尾翼的零件。

警消單位指出，墜機地點位於火山口邊緣下方約60至70公尺處的斜坡，由於該處火山氣體濃度極高，且土石鬆軟、立足點容易崩塌，導致搜救隊伍無法接近機體，救援進度嚴重受阻。在考量安全因素後，警方已於今傍晚中止當日的搜索行動，將待22日觀察現場氣候與環境狀況後，再繼續尋找失蹤的3人。

