阿蘇墜毀直升機距火山口50m 高溫80度「毒氣狂噴」！消防認：搜救極難

日本熊本縣阿蘇市1架觀光直升機20日墜毀，事故至今已滿1週，機上3名人員仍生死不明。（圖／翻攝自臉書，李逸洋）

日本熊本縣阿蘇市1架觀光直升機20日墜毀，殘骸位於阿蘇山中岳第一火口內，事故至今已滿1週，機上3名人員仍生死不明，包括2名台灣籍觀光客及1名日本籍男機師。由於現場地形險峻、地質脆弱，加上火山氣體與高溫等極端自然條件，搜救行動面臨前所未有的困難。相關單位坦言，恐怕需要長時間才能研擬出可行的救援方式。

《熊本日日新聞》報導，當地警方20日傍晚進行空中搜尋時，在阿蘇中岳第一火口東北側發現失事直升機。經結合空中與地面勘查，22日確認機體位於距離火口邊緣水平方向約60公尺、垂直向下約50公尺的火口內側。由於事故地點周邊為陡峭如懸崖般的斜坡，從火山口邊緣難以直接目視機體，增加搜救難度。

一般山難事故中，搜救人員多以繩索垂降方式接近現場，但該火山口周邊為火山灰堆積的砂質地形，缺乏可供固定繩索的岩石、樹木或人工建物，無法設置穩固支點。此外，現場地面鬆軟、承載力不足，不僅車輛無法靠近，救援器材與人員的進出亦相當困難。

另一方面，惡劣的自然環境更使搜救行動雪上加霜。火山口不斷噴出對人體有害的火山氣體，火口壁溫度最高可達約80度，搜救人員須配備防毒面具及耐熱防護服，才能降低風險。此外，阿蘇山區天候變化快速，強風、降雪等因素，也頻繁干擾搜救行動的安排與安全評估。

考量救援人員可能面臨二次災害風險，搜救單位已於23日暫時縮小火山口周邊的搜索範圍。負責現場指揮的阿蘇廣域消防本部中部消防署副署長岩永孝綱坦言，這是「從未經歷過的極端困難搜救現場」，即使已掌握機體位置，仍難以找到安全且可行的接近方式。

警方、消防及國土交通省等相關單位23日在阿蘇市召開聯合協調會議，針對後續搜救方向進行討論，但尚未敲定具體方案。據警界人士指出，即便只是進行救援行動的模擬與評估，可能也需要耗時數個月。

雖然26日天氣轉晴、風勢相對平穩，警方與消防共投入約20名人員，並出動無人機對事故現場周邊進行勘查，但仍未獲得有助於確認3名失聯者安危的進一步線索。搜救行動未來如何推進，仍有待持續評估與研議。

