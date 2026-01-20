阿蘇失事直升機「墜毀殘骸現場照」曝光！明早重啟搜救2台灣人

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今（20）日上午起飛後不久失去聯繫，機上共有1名日籍飛行員及2名台灣籍遊客，目前3人下落不明。稍晚搜救人員在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現疑似失事的直升機殘骸，警方也公布現場照片，顯示機體碎片散落山坡，僅機尾部分相對完整。

阿蘇觀光直升機失聯墜毀，山中尋獲殘骸3人仍失蹤。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，日本消防單位於上午11時04分接獲乘客手機的「強烈撞擊」自動通報，但回撥未果。直升機營運單位「阿蘇卡德利動物樂園」隨後於11時50分通報，指出一架執行觀光飛行的直升機逾時未返航，隨即出動多架直升機展開搜救。

廣告 廣告

經過約5小時搜索，熊本縣警直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的陡峭斜坡，發現疑似墜落機體，確認為失聯直升機。由於現場地形險峻，加上火山口白煙及濃霧影響，搜救人員難以接近，行動已因入夜暫停，預計21日清晨重新展開搜救。

延伸閱讀

WBC/備戰經典賽 郭俊麟好友平良海馬：壓力是零

MLB/蝴蝶球傳奇鐵腕病逝！享壽84歲 曾連5年先發破40場

WBC/徵召陳冠宇進中華隊沒情勒 蔡其昌：原想成全別人