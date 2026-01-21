阿蘇山直升機事故2台人失聯！熊本外國客台灣佔三成，安全疑慮引發關注

記者唐家興／台北報導

阿蘇山直升機失聯震撼台灣 熊本外國客三成是台人。（圖／翻攝自維基百科）

日本熊本縣阿蘇山發生觀光直升機失聯事故，兩名台灣籍遊客及一名日籍駕駛在昨日的觀光飛行中失聯，警消雖已發現嚴重損毀的機體，但人員仍生死未卜。這起突發的慘劇不僅震撼了正值巔峰的熊本旅遊市場，更在台灣社群引發巨大哀戚與關注。隨著搜救工作因火山氣體濃度超標而受阻，兩名國人的安危此刻牽動著無數家屬的心。

【絕望的火山口：搜救行動受阻於有毒氣體】

根據熊本縣警方與消防單位資料，昨（20）日上午發生失聯的觀光直升機，已於當天下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊被尋獲。目擊搜救現場的人員指出，機體受損程度極為嚴重，散落在火山嶙峋的岩層間。

廣告 廣告

外交部今晨證實，駐福岡辦事處已第一時間與家屬取得聯繫。熊本縣知事木村敬公開表示，縣府正竭盡全力進行搜救，然而火山活動帶來的不確定性成為最大阻礙。目前火山口周邊火山氣體濃度過高，搜救隊伍必須待環境降至安全範圍後方能挺進。對於期盼奇蹟出現的家屬而言，每一分每一秒的等待都顯得極其煎熬與沉重。

【台灣客最愛行程：壯麗美景背後的致命風險】

阿蘇山直升機導覽一直是近年來國人赴九州旅遊的「夢幻行程」。隨著台積電（TSMC）進駐熊本帶動的觀光熱潮，阿蘇山的熱度在 2026 年達到新高，根據統計，前往熊本的外國遊客中，台灣遊客佔比高達 30%，位居全球之冠：也就是說，熊本縣每三位外國遊客中就有一位來自台灣，強勢帶動當地的觀光經濟新高峰。

許多台灣遊客不惜支付每人近萬日圓的費用，為的就是在 5 至 10 分鐘的航程中，親眼俯瞰那神祕的翡翠色火口湖。然而，這場原本追求視覺震撼的旅程，卻因這起突發事故蒙上了一層揮之不去的陰影。旅遊業者指出，儘管直升機業者有嚴格的天候篩選機制，但活火山周邊的氣流與環境變化莫測，始終潛藏著難以預料的風險。

【熊本觀光警訊：安全管理與旅遊熱潮的省思】

隨著失聯事件發酵，日本與台灣旅遊業界均開始重新審視高風險觀光行程的安全管理。阿蘇山作為世界級活火山，其特殊的地理環境對航空器性能與駕駛經驗要求極高。此次事故發生在觀光熱度最高的時節，無疑為蓬勃發展的熊本觀光產業敲響了一記沉重的警鐘。

目前，日本政府與外交部正通力合作處理後續事宜，外交部表示將基於尊重家屬隱私原則，持續提供必要協助。對於台灣觀光客而言，阿蘇山的雄偉依舊，但這起不幸的意外，卻在許多人心中留下了一個無法抹滅、令人嘆息的缺口。-

更多三立新聞網報導

29歲百萬網紅「口子姐」猝死！醫曝「5大求救徵兆」：熬夜超危險

明朝滅亡前24小時「發生2件怪事」，至今仍讓人想不透

清朝滅亡後「百萬清軍」去哪了？揭秘溥儀退位詔書後的兵力流向

金庸小說五大憾事排名！「小龍女被玷污」非最慘 第一名讓網友心碎

