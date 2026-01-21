阿蘇山直升機事故2台人失聯 駐處聯繫家屬提供協助

（中央社記者楊堯茹台北21日電）日本熊本阿蘇山直升機事故，2台人生死未卜。外交部今天表示，駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助。

日本熊本縣阿蘇市昨天上午發生觀光直升機失聯事故，警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現直升機機體嚴重毀損。機上載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛，至今安危仍待確認。對此，熊本縣知事木村敬強調，熊本竭盡全力搜救及提供協助。

外交部上午回覆中央社提問表示，已指示駐福岡辦事處與日本熊本縣政府保持密切聯繫，以掌握搜救情況。此外，木村敬指示所屬全力搜救，待阿蘇山地區火山氣體濃度降至安全範圍，將隨即展開搜救。

外交部說明，駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助。基於當事人及家屬隱私，相關情形不便代為回應。（編輯：萬淑彰）1150121