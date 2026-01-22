阿蘇山直升機墜毀搜救 運安會進駐 眾人盼嚴寒中現曙光

發生在日本熊本縣阿蘇山中岳第一火口的觀光直升機嚴重毀損事故，根據當地媒體報導，日本運輸安全委員會(運安會)的2位調查官從22日早上起進入阿蘇地區展開調查，並在阿蘇山上的巴士總站設置警消聯合指揮本部展開調查。

擔任主管調查官的上田啟介接受當地媒體採訪時，稱「火山口的航空事故，在我認知內是日本首次發生。首先還是要對事故當下的天氣及運行機制、機長的身體狀況等進行調查。阿蘇市長松嶋和子也在中午左右前往指揮本部了解狀況，並宣布一切的火山口觀光行程將暫時停止。」

事發機上除了64歲的日本機師外，尚有一名41歲的台灣男子與36歲的台灣女子，目前仍處於失聯的狀態。根據報導，直升機於20日早上11時前出發後，隨即於11時4分接獲智慧型手機因嚴重撞擊偵測所發出的緊急求助功能，同時直升機的GPS訊號也在火山口附近中斷。

熊本縣警接獲「直升機未如期返回」通報後，隨即派出消防隊搜救。在20日下午4時左右，透過飛行畫面，確認直升機墜毀在距離火山口150公尺處、且機身斷裂成2截。然而因為火山氣體濃度過高、地面傾斜及土石基層不穩等因素，讓搜救難以開展。

視線遭遮擋是最大障礙

阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彦對媒體表示：「因為是在活火山中，這是連我們也沒有的搜救經驗，要如何進行搜救活動是最大課題。」加上濃霧跟火山灰、強風等嚴重遮擋視線，該如何使用無人機確認也相當困難，需要等待調查火山氣體的濃度後，擬定最佳搜救路線。

營運該直升機的是公司設在岡山縣岡山市內的「匠航空」。社長森岡匠於21日晚間在熊本市內召開記者會，他指出，直升機的觀光路線「不會飛過火山口上面。稍微偏離一點的角度，才會看得更清楚」，他研判是發生某種突發且無法預料的狀況，讓直升機無法操控。

匠航空過去也曾有意外紀錄，2024年5月曾在阿蘇市發生迫降事故，造成中國乘客等3人受傷。森岡社長稱該公司一直恪守安全對策，「但發生這種事，真的是悔恨莫及」。然而根據當地報導，該直升機機型屬「羅賓遜R44」，沒有搭載黑盒子，就算尋獲機身，恐怕也難以得知事發當下原貌。

提供直升機觀光服務的「阿蘇卡德利動物樂園」一直是當地相當受歡迎的遊樂設施。直升機觀光也是人氣行程，從4分鐘至15分鐘的觀光行程都有，本次事件預料為7分鐘或是10分鐘的阿蘇火山口觀光行程。

近來日本因為寒流來襲、氣溫急劇下降，阿蘇地區靠近山區的氣溫更是在0度左右徘徊，對於搜救跟下落不明的人來說都很辛苦，警消仍盡全力搜救，不放棄任何希望。

作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。