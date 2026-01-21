阿蘇山直升機墜毀現場飄濃霧 2台人生死不明！日方下午重啟搜救

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機墜毀意外，機上共有1名飛行員和2名台灣籍乘客。（示意圖／翻攝自阿蘇山火山防災連絡事務所）

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機墜毀意外，機上共有1名飛行員和2名台灣籍乘客。經熊本縣警方出動直升機搜尋，在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡上發現機體殘骸。當地警方與消防單位今天（21日）上午在阿蘇山上廣場設置現場指揮所，並派遣先遣隊進入，因強風與濃霧影響無法目視殘骸，預計下午將重新展開搜救。

「熊本放送」報導，阿蘇中岳為構成阿蘇山的「阿蘇五岳」之一，標高1506公尺，屬於活火山。搜救單位今日上午7時30分在阿蘇山上廣場設立現場指揮所，並派遣先遣隊進入火山口，確認火山氣體濃度與能見度等環境條件，為後續搜救行動做準備。

消防人員表示，現場二氧化硫濃度約為5ppm，在配戴防毒面具的情況下可進行作業，但上午因強風及濃霧影響，暫時無法確認火山口內的直升機狀況。相關單位指出，火口壁作業風險仍高，將以確保人員安全為優先。隨著下午霧氣逐漸消散，搜救人員計畫出動無人機，進一步擴大搜尋範圍，全力尋找失聯人員。

針對這起事故，駐日代表李逸洋表示，意外發生後，駐福岡辦事處處長陳銘俊立即與當地政府及救難單位聯繫，請求全力搜救，同時與家屬聯絡，說明即時情況，並提供一切協助。他也指示負責急難救助事務的領務組、協助旅客的交通部觀光署東京辦事處及新聞組協助處理。

李逸洋指出，昨天深夜接獲行政院長卓榮泰的指示，請日方全力搜救，經聯繫日方，熊本縣知事木村敬今天上午回覆表示，「我們剛剛錄製了一段影片，向台灣各位通報我們正在竭盡全力提供幫助。影片將於一小時內分發給媒體。國際事務處也會將影片送交福岡辦事處」。

