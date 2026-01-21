阿蘇山直升機墜毀2台灣人生死未卜 駐處與家屬取得聯繫：提供必要協助

記者陳思妤／台北報導

日本熊本縣阿蘇火山。（圖／讀者提供）

日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日發生觀光直升機墜毀事件，機上兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛至今下落不明，阿蘇火山中岳的「火山口內」則疑似發現飛機殘骸。外交部今（21）日表示，我國駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助。

駐日代表李逸洋上午在社群平台發文說明，消息傳出後，駐日代表處與國人都相當關心，駐福岡辦事處長陳銘俊立即與當地政府及救難單位聯繫，請求全力搜救；並與家屬聯絡上，說明即時情況。

陳銘俊在第一時間報告後，李逸洋請對方代表台灣，請求日方全力搜救，駐處將提供家屬一切協助。同時指示本處負責急難救助事務的領務組、協助旅客的交通部觀光署東京辦事處及新聞組協助陳處長處理。

李逸洋指出，昨天深夜接獲行政院長卓榮泰的指示，請日方全力搜救，陳銘俊聯繫日方後，熊本縣知事木村敬今天上午回覆表示，「我們剛剛錄製了一段影片，向台灣各位通報我們正在竭盡全力提供幫助。影片將於一小時內分發給媒體。國際事務處也會將影片送交福岡辦事處」。因阿蘇火山中岳火山口附近瓦斯濃厚，昨晚無法持續搜救，今天上午7時半（台灣時間6時半）左右，日本警消單位已在現場附近成立搜救小組。

對於搜救最新情形，外交部說明，已指示我國駐福岡辦事處與日本熊本縣政府保持密切聯繫以掌握搜救情況。此外，熊本縣知事木村敬親自指示所屬全力搜救，目前待阿蘇山地區火山氣體濃度降至安全範圍，將隨即展開搜救工作。

外交部強調，我國駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助，至於相關情形基於當事人及家屬隱私不便代為回應。

