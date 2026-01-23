阿蘇山空難陷「四重困境」！最新搜救畫面曝：火口地形陡峭進度卡關

根據今日熊本警方也公開最新的搜救畫面，現場地形極為險惡，導致搜救進度嚴重卡關。 圖：熊本縣警／提供

[Newtalk新聞] 日本熊本縣阿蘇20日發生觀光直升機墜毀意外，機上1名日籍駕駛與2名台灣遊客下落不明。雖然已知道觀光直升機墜落地點，但根據今(23)日熊本警方也公開最新的搜救畫面，現場地形極為險惡，導致搜救進度嚴重卡關。對此，曾用無人機在火口內做調查的專家「野口克也」指出，現場可說是處於「四重困境」，地形、氣體、溫度以及噴發風險共存，搜救難度非常高。

綜合日媒報導，日本熊本觀光直升機20日不幸墜毀阿蘇山中岳第1火山口內，雖然已知道觀光直升機墜落地點，但從今日熊本警方公開最新的搜救畫面可以看到，現場地形極為險惡，從火山口邊緣向內部延伸的坡面不僅是陡峭懸崖，地質也相當鬆軟不穩定。

由於這是日本第一起直升機墜入火山口的空難事故，出事的機體位於火山口邊緣下方約50公尺處的陡坡上，立足點極差，導致搜救隊雖然多次嘗試接近，卻因天候不穩與地形限制，始終無法抵達機體旁確認人員狀況，導致搜救進度嚴重卡關，一度陷入停滯。

對此，日媒《熊本朝日放送》訪問曾用無人機在火口內做調查，並有同機型直升機操作經驗的專家「野口克也」指出，現場可說是處於「四重困境」。首先是火山爆發、噴發或噴氣等本身就有物理上的危險；其次是火口內累積了會讓人類在數分鐘內失去意識的氣體；再來是各處不斷冒出蒸氣，溫度環境始終不穩定；加上地形上屬於容易崩落的斜坡，在這樣的環境下，防止二次遇難的同時、一邊進行搜救作業，難度非常高。

鑑於現場搜救行動陷入膠著，相關單位上午改變方針，並未直接前往事故現場，而是召集了國土交通省、當地警察、消防局、自衛隊及阿蘇市公所等相關機構人員，前往「阿蘇廣域消防本部中部消防署」召開聯合協調會議。會議約有40人參與，主要針對目前險峻的現場狀況以及後續的救援手段進行非公開協議，消防單位表示將待協議結束後對外公布具體方針。

