阿蘇山觀光直升機失聯！殘骸找到了 機上3人心肺停止

【緯來新聞網】日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機今（20日）上午驚傳失聯，機上載有1名日籍機師和2名台灣旅客，熊本縣警方約當地下午4時10分發現殘骸，經確認機體編號，證實就是失聯的直升機，並發現機上3人，均處於心肺停止狀態。

消防單位今天上午11時4分（台灣時間10時4分）接獲機上乘客智慧型手機自動碰撞偵測系統通報「強烈撞擊」警訊，但回撥時已無人接聽，隨後營運該機的阿蘇卡德利動物樂園在11時50分報案，透露旗下一架執行觀光飛行的直升機逾時仍未返航。警察、消防單位與自衛隊進行大規模搜索，在阿蘇中岳第一火山口北側區域，發現了直升機的機體殘骸，還有機上3名乘客。



根據日本NHK在日本時間17時38分發布的最新重大特報，地面搜救部隊（警消與自衛隊）已正式接觸到失事直升機殘骸，並在機體內及周邊發現全數3名搭乘者。官方證實，發現的3人均處於「心肺停止」狀態，待送醫由醫師正式宣告死亡。



3人包含1名64歲日籍機師，以及2名台灣籍遊客，分別是41歲男性與36歲女性。失事地點在阿蘇中岳第一火山口西北側約1公里的險峻斜坡，由於現場氣溫已降至-5度，天色完全黑暗，目前救難人員正嘗試在極度低溫與陡峭地形中進行遺體收容與搬運作業。

