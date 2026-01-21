阿蘇火山口墜機2台人失聯！日消防嘆：搜救是未知數

國際中心／彭淇昀報導

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生觀光直升機墜毀意外，該機上搭載1名64歲日籍機師及2名台灣遊客，目前3人仍下落不明。當地警方21日原計畫出動無人機協助搜救，並且證實飛機殘骸在阿蘇火山中岳的「火山口內」，但因火山口濃霧與能見度太低，無法進行飛行搜索。對此，消防人員指出，從未有人下去過火山口，因此無從得知火山口內壁的情況，且人類是否能下去也是未知數。

熊本縣警方曝光機身殘骸畫面，見直升機碎片散落一地，機體嚴重毀損。（圖／翻攝自X）

根據《熊本地方氣象台》資料顯示，事發當時阿蘇中岳上空（海拔1500公尺處）吹西北風，風速每秒8至11公尺，且上午11時左右火口周邊籠罩著濃霧，能見度不佳。經過數小時搜尋，搜救隊伍在下午4時過後，於中岳火口的北東側山坡發現失事機體，但目前仍無法確認機上3人安危。

搜救人員已在阿蘇火山中岳第一火山口附近，疑似找尋到直升機殘骸，警方昨日晚間公布現場照，可看見直升機碎片散落一地，機體嚴重毀損，僅剩下機尾。

根據日媒《熊本電視台》報導指出，阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥表示，「因現場濃霧籠罩，能見度大幅下降，搜救視線受限，原先評估動用無人機協助搜救，但在現階段條件下，執行難度相當高」。

矢野和彥坦言，火山口內壁地勢陡峭危險，「過去其實沒有人真正進入過，是否能平安抵達都難以判斷」。阿蘇中岳屬於活火山，也是阿蘇五岳之一，海拔約1506公尺，且對於火山口內部狀況幾乎未知；再加上必須優先確保救援人員的安全，讓此次搜救行動面臨極大挑戰。

