阿蘇火山口超壯觀完整畫面曝 她回憶搭乘經驗：真的是拿命賭

日本熊本縣警消20日出動搜救直升機，在阿蘇中岳第一火山口搜尋失事的觀光直升機與機上3人下落。（共同社／美聯社）

日本熊本縣阿蘇火山口為世界少見可完整見到的破火山口地型，因此受到觀光客喜愛，不少人前往日本旅遊都會特地安排朝聖。但20日發生觀光直升機墜會事故，2名台灣旅客夫妻包括駕駛在內3人下落不明。就有女網友回憶之前搭乘經驗，直言真的是用命去賭。

阿蘇火山口20日上午發生直升機墜毀事故，搜救隊透過飛機巡視，在阿蘇山中岳第一火山口東北側內壁斜坡發現直升機殘骸，但受限於天候狀況與火山口持續噴發氣體，第一時間無法派員接近。21日下午日本出動50名警消，仍未有所獲，預定今天早上繼續進行搜索，目前日籍機師與2名台灣遊客仍生死未卜。

廣告 廣告

就有女網友在Threads上發文表示，之前去日本旅遊也特地到阿蘇搭直升機繞火山，稍早看到這起不幸消息，真的才感受到搭直升機看火山口這件事是拿命去賭，但仍不後悔，因為火山口的景象真的非常震撼。

原PO附上自行拍攝的影片，只見透過鏡頭垂直往下俯瞰，可以看到完整的阿蘇火山口，不斷竄出白煙，加上當時視野良好，火山口經年累月的侵蝕樣貌一覽無遺。不少網友也回應：「看到掉下來的那台是去年我們搭的同一台，感覺更震驚了」、「後悔上次沒搭，現在也不一定敢搭了」、「感謝分享，就當我已經搭過了」、「真的很震撼」、「上個月剛搭過，真的好美」。

更多中時新聞網報導

火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」

履歷要求家庭個資 雇主當心踩雷

入境帶國外加熱菸違法 罰5萬起跳