阿蘇火山口超陡峭！搜救隊深入最新畫面曝

▲日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日發生墜機事故，2名台灣遊客及1名機師至今下落不明，熊本縣警方公開搜索隊在火山口現場拍到的最新畫面。（圖／熊本縣警方提供）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀在火山口的重大事故，2名台灣旅客及1名飛行員至今下落不明。熊本縣警方今（23日）釋出阿蘇山中岳第一火口、墜機現場的最新畫面，可以看到搜救隊深入到火山口邊緣，但地質鬆軟易崩塌，火山口內部更是陡峭，搜救難度極高。

據日本NHK、RKK熊本放送報導，熊本縣警方、消防以及自衛隊等救援單位，今在阿蘇廣域消防本部召開聯合協調會議，針對救援方式及機體回收作業展開閉門會議。

廣告 廣告

經過約4小時討論，阿蘇廣域消防本部警防課長小木曾昭表示，各部門將會持續合作，但也坦言因為涉及的問題太多，未能明確由哪個部門、以及如何應對，且各方一致認同，搜救行動的時間將會延長。

熊本縣警方今也公布搜救人員深入火山口勘查地形時，拍下的現場畫面，可以看到火山口的地形相當險峻，邊緣的地質非常鬆軟、容易崩塌，用手就能輕易破壞，而火山口內部則陡峭的懸崖斷面。

▲日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日發生墜機事故，2名台灣遊客及1名機師至今下落不明，警消公布搜救人員深入火山口的畫面。（圖／翻攝自RKK熊本放送）

日本運輸安全委員會的2名航空事故調查官22日已展開實地勘查。調查官田上啓介調查結束後坦言，搜救難度恐十分艱難，「此次調查難度遠超過往任何案例」，昨日在火山口邊緣時，也因地形限制無法用肉眼觀察到殘骸位置，且在現有條件下，幾乎無法執行機體回收作業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日專家曝阿蘇火山口「氣流混亂」 直升機墜毀3人仍下落不明

阿蘇火山直升機墜毀！2台人失聯 運營商過去5次事故黑歷史被起底

又是泰國芭達雅！23歲男與61歲女在海邊不雅行為被捕