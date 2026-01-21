阿蘇火山口「超清晰畫面」曝太震撼！台人回憶搭乘經驗：真的拿命在賭

國際中心／施郁韻報導

日本熊本縣阿蘇火山一起觀光直升機墜毀意外。（圖／讀者提供）

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，機上載有一名日籍機師及兩名分別為41歲與36歲的台灣籍遊客，3人下落不明。有女網友回憶曾搭乘觀光直升機的經驗，直言「拿命去賭」。

這架隸屬於「阿蘇卡德利動物王國」的直升機，於20日上午10時52分起飛執行觀光行程。原定約10分鐘的航程，卻在出發12分鐘後（11時04分）傳出意外警報；消防單位嘗試回撥手機，始終無法接通。

據了解，機上搭載人員包含一名64歲的日籍男性駕駛，及兩名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）。由於火山口地形極為險峻，地面搜救隊伍全力搜尋機上3人下落。

一名女網友在Threads上發文表示，之前去日本旅遊，特地到阿蘇火山搭直升機，如今傳出不幸的消息，直言搭直升機看火山口是用命去賭，但火山口的景象真的很震撼。

女網友分享一段從直升機往下俯瞰的畫面，可看到阿蘇火山口不斷竄出濃煙，且當時視野極佳，火山口樣貌清晰可見。許多網友紛紛留言表示：「感謝分享，就當我已經搭過了」、「後悔上次沒搭，現在也不一定敢搭了」、「謝謝帶我搭一趟了」。

