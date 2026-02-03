阿蘇火山墜機事故2台人失聯逾兩週 熊本警方依業務過失傷害方向偵辦

日本熊本縣阿蘇火山中岳一架觀光直升機墜毀事故發生已逾兩週，機上的三人至今仍下落不明，包含機師以及兩位台灣籍遊客。根據《RKK熊本放送》報導，熊本縣警方已依「業務過失傷害」嫌疑方向偵辦，並針對直升機營運公司「匠航空」展開搜索，釐清事故經過。

這起事故發生在1月20日，當時一架載有一名男性機師與兩位台灣籍遊客的觀光直升機在飛行途中失去聯繫，後續在阿蘇火山中岳第一火山口發現機身嚴重損毀，目前機上3人仍下落不明。由於事故地點位於活火山口、環境特殊，相關搜救行動進展不易。

《RKK熊本放送》報導指出，熊本縣警方以涉嫌業務過失傷害為由，已在1月20日至2月2日期間，搜索位於岡山縣並以岡山為總部的直升機營運公司「匠航空」、阿蘇市直升機起降場以及和機師有關的處所等多個地點。

熊本縣警方也扣押了該直升機的飛行計畫、整備記錄、機師勤務記錄等文件與資料，正在進一步分析內容，調查事故發生時的狀況。「匠航空」方面則表示，相關單位正進行確認與調查，公司將持續配合。

