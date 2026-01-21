阿蘇火山墜機恐難救 揭事故直升機問題1／阿蘇山墜機濃霧鎖火山 無人機任務喊卡、3人生死未卜

阿蘇火山直升機搜救工作進入第二天，專家表示：「地形為斷崖絕壁危險性極高。」（熊本縣警提供）

日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機在昨天(1/20)墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤，目前搜救行動進入第二天，但現場天候極其惡劣。搜救單位在今天(1/21)清晨，一度計畫出動無人機進行空中偵察，沒想到火山口現場濃霧瀰漫、能見度低到無法辨識方向，導致無人機任務被迫喊卡，讓原本就困難的救援計畫再添變數。

機頭及前半段機身殘骸散落在火口坡面，整架飛機僅剩尾部後半段還維持大致輪廓。日本熊本縣20日當地時間上午11點，一架阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」的觀光直升機，原本要進行約10分鐘的火山口遊覽飛行，但卻在起飛後失聯。

機上載有2名台灣籍遊客和1名日本籍飛行員，熊本縣警方在當天下午在阿蘇火山的東北側山坡尋獲失事直升機，但現場環境極其惡劣。日本記者：「關於現場周邊的情況，從早上開始就斷斷續續下著細雪，部分時段也被濃霧籠罩。」

目前搜救工作進入第二天，警消動員50人持續在現場展開路徑評估，但由於失事地點緊鄰火山口，現場颳起陣陣大風加上濃霧瀰漫、有毒氣體濃度過高，導致搜救進度陷入膠著。日本記者：「根據專家說法，火山口周邊會因風向導致瓦斯濃度過高，且部分地形為斷崖絕壁危險性極高。」搜救大隊原計畫出動無人機，然而天公不作美，無人機在惡劣天氣下完全無法執行任務。

阿蘇廣域消防本部中部消防署署長矢野和彥：「由於實際上從未有人下去過那裡，因此是否能順利垂降下降，情況非常嚴峻。」目前日本運輸安全委員會已介入調查，要釐清究竟是火山口風勢過大導致失控，還是機體結構等機械因素造成這起不幸意外。

