阿蘇火山墜機恐難救 揭事故直升機問題2／資深教官揭R44直升機驚人隱憂：它像陽春雞蛋

資深教官形容，羅賓遜R44飛機的結構簡單像「很陽春的雞蛋」。（示意圖：pexels）

日本阿蘇火山發生直升機墜毀意外，震驚各界。而這起事故，也讓失事機型「羅賓遜R44」的飛安紀錄，再次受到國際檢視。這款直升機因為操作簡單、價格低廉，被廣泛用於觀光，但根據統計，它的出事率竟然比其他機種高出將近五成，更被資深飛行教官形容為「空中的陽春雞蛋」，一旦遭遇惡劣氣流或機械故障，飛行員的容錯空間極小，往往一出事便是致命悲劇。

一架直升機慢慢飛向滑雪場的纜車鋼索，沒想到下一秒，機身頂部直接勾到了纜線，失控垂直墜入下方的雪堆中。這起一月在俄羅斯發生的空難，當時出事的機型是羅賓遜R44，作為全球最暢銷的民用直升機之一，它已經發生過多起死亡事故。

2022年在美國德州，有一架羅賓遜R44直升機尾翼在半空中與機身分離，導致機身失去平衡在空中瘋狂旋轉。目擊者：「我的天啊。」這起事故造成2人死亡。據洛杉磯時報曾報導，R44直升機平均每10萬小時就有1.6人罹難，相比其他機型多出將近50%出事率。

前運輸安全委員會主任航空事故調查官楠原利行：「與其他直升機相比，這款對風的耐受力較弱，這是構造上的限制。氣流非常混亂，只要有一點疏忽，就可能導致墜毀。」也有台灣資深教官形容，這款飛機結構簡單像「很陽春的雞蛋」，一旦在山區遇上亂流或機械故障，根本沒有緩衝空間就會如同雞蛋掉到地上。

VERTEX新聞報導：「洛杉磯時報曾形容R44是從天空旋轉而下的危險機器，並特別強調了一系列與油箱相關的墜機後火災。」專家提醒這類低成本、高普及的觀光直升機，雖然讓遊客能以親民價格俯瞰美景，但機型構造的先天限制，卻也讓乘客在無形中承擔了更高的飛安風險。

