阿蘇火山墜機搜救行動困難 地方政府：找到人前暫停開放

發生觀光直升機墜毀事件的日本熊本縣阿蘇市方面表示，在找到失聯旅客之前，阿蘇火山將暫停對外開放。

日本熊本縣阿蘇市「卡德利動物樂園」的一架觀光直升機，20日被發現墜毀在阿蘇火山。機上64歲的駕駛員，以及兩名台灣籍旅客，目前都還沒尋獲。學者指出，阿蘇火山是活火山，目前每天都排放數百噸火山氣體，再加上地形陡峭，都是救援困難的原因。（葉柏毅報導）

日本京都大學火山研究中心教授大倉敬宏指出，阿蘇中岳火山口北側是陡峭山壁，相當危險，而且一旦下雨很容易崩塌，這是因為2021年10月時的噴發，造成土砂、泥土及噴出的物質附著，使得山壁脆弱不穩定。

大倉並提醒，目前阿蘇中岳依然是座活火山，即便穩定時，每天也會排放數百噸有毒的火山氣體。他特別提到，1989年到1997年之間，就有7名觀光客，因為吸入火山口有毒氣體而死亡。

而身兼阿蘇火山防災會議協議會會長的阿蘇市市長松嶋和子表示，目前現場的火山氣體及水蒸氣，讓能見度相當低，救援行動困難，不過相關單位會盡一切努力，展開搜救行動。松嶋和子也表示，雖然對觀光客相當抱歉，但是目前救援行動是首要任務，因此在找到人之前，阿蘇中岳火山口一帶都將對外封鎖，不再開放。