阿蘇火山墜機！iPhone「內建1功能」10秒救命 沒訊號也可呼救

生活中心／彭淇昀報導

日本熊本阿蘇火山20日一架觀光直升機發生失聯，機上乘客的手機疑偵測到劇烈撞擊，自動向消防單位發出通報，消防雖嘗試回撥乘客手機，但始終無法接通，警方等相關單位便火速展開搜救行動。而類似情況在美國也曾發生，所幸當時iPhone內建的「車禍偵測」功能自動撥打911並通知緊急聯絡人，救援人員即時趕到，成功挽回一條命，此功能也開始受到關注。

日本阿蘇火山驚傳觀光直升機失聯。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網）

根據日媒報導，這起事故發生在日本時間20日上午10點52分，一架觀光直升機從阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）起飛，機上有一名60多歲的男性飛行員和2名乘客，乘客為41歲男性、36歲女性，均為台灣人，直升機起飛不久後於上午11點04分失去聯繫。

廣告 廣告

當時機上乘客的手機疑似有受到撞擊，當地消防局在直升機失聯前，有收到來自乘客的「強烈撞擊」通報，消防雖嘗試回撥乘客手機，但始終無法接通，警方等相關單位火速展開搜救行動，大約在昨日下午4點左右，在阿蘇中岳第一火山口周邊發現疑似直升機機體的物體，經過飛機序號確認，其正是載著2名台灣人的失聯直升機。

而類似事件也曾發生在美國，根據美國當地媒體《哈芬登郵報》指出，iPhone 14系列後，都擁有「車禍偵測」功能，透過加速度計、陀螺儀、麥克風與氣壓計等多種感測器，能夠感知是否出現重大車禍、重大撞擊力道，若有偵測到，手機會跳出警示，並倒數10秒，若沒有手動取消的話，將會自動撥打緊急電話，「短短10秒簡直是救命稻草」。

即使身處偏遠地區，在沒有訊號或Wi-Fi的地方，手機偵測到重大事故時，仍會發送求救短信；若有事先設定緊急聯絡人，也會同步分享位置。

iPhone「車禍偵測」功能，10秒就能救一命。（圖／翻攝自蘋果官網）

報導指出，有多位第一線的救援人員都認為這項功能是「默默無聞的英雄」，西奈山醫院的護士分享，「作為一名護士，我親眼目睹了時間在緊急情況下有多重要，當有人失去意識或無法交流時，幾分鐘就可能意味著生死之別。碰撞檢測系統能夠在你無法求助時呼叫救援，這一點意義重大」。

還有一名擁有20多年經驗的消防工程師表示，「我們多次趕到交通事故現場，都是因為iPhone的碰撞偵測功能被啟動了，這項功能可以提供準確的GPS坐標，讓我們大致定位到事故發生地點」。

根據蘋果官網指出，iPhone 14或後續機型（所有機型），且搭載iOS 16都擁有「車禍偵測」功能，需要透過Apple Watch或附近iPhone的網際網路連線進行衛星連線（Apple Watch Ultra 3）、行動網路連線或Wi-Fi通話。只要有行動網路服務，你就可以在許多地點使用行動網路機型的Apple Watch撥打緊急電話。

更多三立新聞網報導

熊本阿蘇火山觀光直升機失聯！機上載「2台灣乘客」下落不明

寒假出國來得及！買加熱菸「200支免稅」 2/1起上路

傳產月薪3.6萬！他「年終領17萬」哀嘆人生失敗 網看存款傻了

幫外送平台賺年終？老闆崩潰喊「飯捲一根淨利1元」 內行揭關鍵問題

