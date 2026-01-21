阿蘇火山墜機2台人生死未卜 公司停飛...黑歷史曝光

阿蘇火山發生觀光直升機失事，2名台灣人下落不明。（圖／翻攝自阿蘇火山即時影像）





日本熊本縣阿蘇火山是熱門觀光景點，有些人會選擇搭乘直升機欣賞壯闊美景，不過昨（20）日發生觀光直升機失聯事件，機體殘骸散落火山口，機上駕駛員、2名台灣觀光客生死未卜，營運公司「匠航空」宣布暫停觀光直升機業務，過去黑歷史也遭到起底。今（21）日搜救團隊將持續搜索。

綜合日媒報導，失事直升機「羅賓遜R44」（Robinson R44）由「匠航空」公司營運，2024年5月同機型也曾發生事故，當時直升機在阿蘇山上空引擎故障，最終於阿蘇市內空地緊急迫降，造成男性駕駛員、1男1女乘客，總共3人重傷。

回顧本次事故，這架直升機載有41歲台灣男性、36歲台灣女性，由65歲日籍男性駕駛，昨日上午10時52分從「阿蘇卡德利動物樂園」（Cuddly Dominion）出發，預計在10分鐘內遊覽草千里及阿蘇山上空，卻超時沒有返航，約在11時04分乘客的智慧型手機偵測到撞擊，自動向消防單位報案，警消、日本航空自衛隊投入搜索行動。

昨日下午找到事故直升機的殘骸，無奈事故地點環境惡劣，搜救人員無法靠近，目前機上3人依舊下落不明、生死未卜，預計今日再度啟動搜索行動。

