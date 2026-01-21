阿蘇火山失聯台人待搜救 外交部已與家屬取得聯繫

阿蘇火山失聯台人仍待搜救，外交部今表示，我國駐福岡辦事處已與家屬取得聯繫。（本報資料照）

日本熊本縣阿蘇火山口昨（20）日驚傳一架觀光直升機墜毀，機上除日籍駕駛外，另有來自台灣的1名41歲男性和36歲女性乘客，火山口內斜坡則發現部分飛機殘骸。對此，日方已派遣先遣隊上山，確認環境是否安全，而我外交部今也表示，我駐駐福岡辦事處亦密切聯繫掌握搜救情況，同時也已與家屬取得聯繫，提供後續協助。

據報導，該直升機上午近11時從觀光設施「阿蘇卡德利動物王國」出發，於阿蘇中岳第一火山口附近墜毀，機上除了40多年駕駛經驗的64歲直升機駕駛外，有來自台灣的1名41歲男性和36歲女性乘客。當地警方亦在事故現場附近設置指揮本部，並派遣先遣隊上山，以評估是否能重新展開搜救行動。

外交部第一時間已指示我國駐福岡辦事處密切注意相關情形發展，並與日方保持密切聯繫，適時提供國人必要協助，也提醒國人，如果在日本遭遇緊急危難需協助時，可與我國駐日館處聯絡。由於阿蘇山地區受大霧影響，能見度低，搜救工作仍需時間。

外交部今日也再更新回應表示，已指示我國駐福岡辦事處與日本熊本縣政府保持密切聯繫以掌握搜救情況。我國駐福岡辦事處也已與家屬取得聯繫，後續將提供必要協助，至於相關情形基於當事人及家屬隱私不便代為回應。

目前，熊本縣知事木村敬親自指示所屬全力搜救，目前待阿蘇山地區火山氣體濃度降至安全範圍，將隨即展開搜救工作。

