阿蘇火山失聯直升機找到了！機體「嚴重損壞」，機上台灣旅客不見蹤影，日方搜救行動「明天再繼續」

搭乘直升機暢遊日本九州壯麗的阿蘇破火山口，原本是俯瞰地球脈動的最佳「上帝視角」，20日上午卻傳出飛機失聯的不幸消息，而且機上兩名乘客還是台灣人。經過一整天的搜救工作，搜救隊於傍晚在火口北側發現機體殘骸，但包括日籍機師與兩名台灣乘客卻仍不見蹤影。

據NHK報導，一架隸屬於「阿蘇卡德利動物樂園」（Cuddly Dominion）的觀光直升機，在遊覽飛行至中岳火口附近時失聯。機上三人包含65歲的資深機師與兩名來自台灣的遊客（男性41歲、女性36歲），截至發稿依然下落不明。根據熊本當地媒體報導，由於夜幕低垂，搜救直升機已在下午 5 點左右結束行動，警車和消防車隨後也全部撤離，預計21日早上7點30分左右才會恢復搜救。

消失的十分鐘

這起事故發生在2026年1月20日上午。根據直升機營運公司「匠航空」（Takumi Aviation）與警方的說法，這架羅賓遜R44型（Robinson R44）直升機，於10時52分從阿蘇市的觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛。

現年65歲的日籍機師擁有超過35年的飛行經驗，在阿蘇地區執飛約一年，當天的飛行檢查一切正常，上午還載送了另外兩組旅客。按照原定的「火口遊覽」行程，直升機將飛越標誌性的草千里，盤旋於阿蘇中岳火口上空，欣賞從地球裂縫中噴薄而出的壯麗景色，全程預計僅需約10分鐘。然而這趟原本輕鬆的短程飛行，卻在起飛後僅僅6分鐘就發生不測。

根據航空軌跡網站「Flightradar24」的數據紀錄，上午10時54分，直升機位於觀光設施西南方約3公里處，高度約1000公尺、時速150公里。隨後，機體開始爬升並向南推進。但在10時58分左右，直升機抵達阿蘇中岳第1火口附近時，雷達光點突然從螢幕上消失，無線電通訊也隨之中斷。

位於阿蘇山上事務所的火口監視員向媒體表示：「當時火口周邊不僅有火山噴發的白煙，還混合著濃霧，視界非常差，眼前幾乎是一片全白。」對於目視飛行（VFR）的直升機而言，這樣的空間條件讓機師極易喪失空間迷向（Spatial Disorientation），甚至可能在幾秒鐘內失去對機體的控制。

直升機發出「遇險信號」

國土交通省進一步證實，該架直升機在上午11時左右，於火口附近發出了航空遇險信號（ELT）。這種信號通常在機體受到強烈撞擊時自動觸發，雖然也存在手動開啟的可能，但結合雷達消失的時間點，情況不容樂觀。此外，日本當地的消防單位在第一時間也接獲來自手機的「發生強烈撞擊」通知，由於聯絡不上手機用戶，熊本縣警方與消防單位迅速展開了陸空聯合搜救。

然而阿蘇山並非普通的山難現場。這裡依然是活火山，第1火口在平靜期是美麗的熱水湖（湯だまり），但在活動期則是噴發黑色火山灰與赤熱噴石的地獄。下午4時10分，搜救隊的直升機在阿蘇中岳第1火口北側，終於發現「疑似直升機機體」。隨後地面部隊跟進確認，目視機體已經「嚴重損壞」。

此次涉事的機型「羅賓遜R44」（Robinson R44）是全球最普及的民用直升機之一。這款由美國羅賓遜直升機公司生產的機型，配備單引擎、兩枚主旋翼，最大載客量為4人（含駕駛）。日媒稱其為全球空中遊覽和私人飛行的首選機種，但也因為機體輕，對氣流與天候的抗性不如大型機體。

阿蘇山的雙面刃

根據日本氣象廳資料，阿蘇破火山口（Caldera）東西寬17公里、南北長25公里，是在約27萬年前至9萬年前的四次大規模火碎流噴發中形成的。今日發生空難的中岳，則是破火山口形成後湧現的中央火口丘群之一，也是活動最頻繁的區域。

中岳第1火口屬於複合火口，直徑長達1100公尺。它既是觀光客眼中的自然奇觀，也是地質學家眼中的定時炸彈。它會進行史沖包連式噴發（Strombolian eruption），噴出玄武岩質的火山灰與岩塊；在地下水滲入時，更會引發猛烈的水蒸氣爆發。

