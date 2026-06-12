阿蘇火山奪3命！日方斥資4.4億打撈直升機殘骸 2台人遺體有望運出

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今年1月日本一架觀光直升機在熊本縣阿蘇市發生墜落事故，造成3人罹難，其中2人是台灣遊客。最新消息指出，熊本警方將吊起事故機及運出遺體。（示意圖／阿蘇山火山防災連絡事務所）

日本熊本縣阿蘇火山今年1月發生觀光直升機墜毀事故，造成包含2名台灣遊客在內共3人罹難。由於失事地點位於地形險峻且環境惡劣的火山口內側，搜救與打撈工作面臨極大挑戰，熊本警方今（12）日前宣布，將投入約4.4億日圓（約新台幣8687萬元），委託外縣市吊掛作業業者使用「無人機械」遠端打撈殘骸和遺體，期間為6月15日至7月31日。

綜合日媒報導，這起震驚台日的空難發生於今年1月20日，一架載有60多歲日籍男機師及2名台灣觀光客的觀光直升機突然失聯，隨後當地警方在阿蘇中岳第一火口東北側發現墜落的飛機殘骸。經空陸聯合勘查，確認直升機受困於距離火口邊緣水平約60公尺、垂直向下約50公尺的陡峭火山口內側，從邊緣極難目視，且當時出動無人機等工具皆未能尋獲3名失聯人員的進一步線索。

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事故發生初期，惡劣的地理與自然環境導致搜救行動一度陷入膠著，傳統山難救援多採用繩索垂降方式，但阿蘇火山口周邊皆為火山灰堆積的砂質地形，缺乏可供固定繩索的樹木或岩石等穩固支點。此外，現場地面極度鬆軟，車輛與重型救援器材根本無法靠近，導致人員進出極為困難，甚至被現場消防指揮官形容為「從未經歷過的極端困難現場」。

除了地形限制，致命的自然環境更對救援人員構成二次災害的嚴重威脅；火山口內部不僅持續噴發出有害人體的火山氣體，火口壁的溫度最高更可達攝氏80度，搜救人員必須配備防毒面具及耐熱防護服才能勉強靠近。加上阿蘇山區天候變化莫測，強風與降雪等不穩定氣候，促使搜救單位在事發數日後不得不暫時縮小搜索範圍，並召開跨部會聯合會議，審慎評估長達數月的安全模擬方案。

為了突破僵局，熊本縣警局經多方研議，決定採取科技救援方案。當局編列約4.4億日圓（約新台幣8687萬元）的國家預算，正式委託外縣市擁有豐富無人機械操作經驗的專業廠商，將透過遠端遙控的無人機具吊掛直升機殘骸和罹難者遺體。

針對此項打撈計畫，由地方自治體等相關單位組成的「阿蘇火山防災會議協議會」，已於本月12日正式批准工作人員進入火口周邊限制區域的許可，預計於7月31日前完成作業。對此，協議會會長兼阿蘇市市長松嶋和子表示，地方政府將會全面提供協助與配合，期盼這場艱難的打撈作業能夠在兼顧安全的前提下，以最快速度順利完成，為整起事故的後續調查帶來突破。

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