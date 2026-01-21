阿蘇火山爆直升機墜毀事故 台籍乘客家屬正趕赴熊本

即時中心／徐子為報導



日本熊本縣阿蘇火山昨（20）日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上有1名駕駛、2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）目前仍下落不明，日方持續展開搜救行動，據了解，失蹤者家屬正趕往熊本。





當地消防本部表示，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（Aso Cuddly Dominion）」起飛的直升機，於當地時間昨日上午10時50分（台灣時間9時50分）起飛，原計畫進行約10分鐘的觀光飛行，卻傳出在阿蘇火山附近失聯的消息，相關單位正在調查中，據稱機上載有一對台灣籍男女乘客（41歲男性、36歲女性）與一名駕駛員共3人，但截至台灣時間下午3點仍未傳來尋獲的消息。園方表示，該機昨由同一駕駛完成兩趟飛行，這趟是第三趟，主要飛行區域涵蓋草千里及中岳火山口。



當地時間昨16點10分（台灣時間15時10分）左右，警方通報，在阿蘇中岳第一火口周邊的北側，目視確認到直升機機體殘骸。昨晚間暫停搜救，今上午警消重啟搜救行動。

熊本台灣同鄉會副會長賴建豪日前在社群發文，透露失蹤者家屬已與他、駐福岡辦事處取得聯繫，目前正趕往熊本途中，後續他將與福岡辦事處協助家屬了解事故狀況。



賴建豪說，他在熊本生活已10年，這是第3次遇到台灣人在熊本山區發生意外，內心格外沉重，也誠心希望此次能平安度過。



他感嘆，「人飢己飢，人溺己溺」，並指出熊本當地各相關單位正全力投入現場搜救；但民間人員缺乏登山與救援裝備，現只能在後勤待命，盼能盡快傳來好消息。





