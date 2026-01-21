阿蘇火山直升機事故衝擊！日本撤遊覽資訊

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀，機上有兩名台灣乘客，日本警消與自衛隊出動搜救直升機搜索。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日發生重大墜毀事故，機上載有2名台灣遊客，以及與日本飛行員，3人目前仍處於失聯狀態，且地面搜救因天氣條件惡劣有極大困難。阿蘇火山直升機觀光行程相當知名，許多台灣民眾前往該地旅遊也會進行搭乘體驗，旅遊行程也被列在日本觀光局的網頁推薦行程中，而在事發後，官網悄悄撤下了頁面。

根據《每日新聞》報導，日本環境署數據顯示，2024年造訪包括阿蘇山的「阿蘇九重國立公園」訪日觀光客人數高達118萬人次左右，在全國國家公園之中排名第2，僅次「富士箱根伊豆國立公園」。

日本觀光局也曾在官方網站推薦「從空中目睹活火山」，並在介紹中提到，「登上觀光直升機，從空中俯瞰阿蘇山巨大火山口，欣賞火山煙霧和火山口碧綠的水色」，同時還有機會見到九州杜鵑花或雪景。

這則頁面原先放上觀光直升機的圖片，但目前點開網頁後，官方已將圖片及介紹撤下。

▲日本觀光局的阿蘇火山直升機遊覽頁面，在發生事故後悄悄下架。（圖／翻攝自JNTO）

阿蘇火山直升機發生事故後，許多台灣民眾在社群平台分享自己過去搭乘該地觀光直升機的心得，對於同一架直升機墜毀感到相當震撼，直升機觀光短期內是否受影響備受關注。

阿蘇火山直升機的Google頁面，也悄悄將營業時間改為暫停營業，究竟未來是否開放暫不得而知，在事發後，一名營運公司代表稱，「目前尚不清楚事故原因。直升機每飛行50小時就會進行一次基本保養，這架失聯直升機距上次保養僅經過12小時，且平日每天飛行約2至3小時」。

