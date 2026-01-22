阿蘇火山直升機事故 卓榮泰：外交部已安排家屬赴日

（中央社記者賴于榛台北22日電）日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上包括1名駕駛與2名台灣籍旅客共3人目前仍下落不明。行政院卓榮泰今天說，外交部已經安排旅客家屬赴日，也感謝日方政府第一時間展開全面搜救，希望儘速掌握真相。

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日上午起飛不久後失聯，日本警消當天下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客與1名駕駛仍下落不明。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中表示，日本阿蘇火山直升機觀光事件，目前日本政府定位為飛機失事事件，行政院、外交部及駐日代表都有保持聯絡，外交部也已經安排了家屬赴日本實地了解。外交部日前曾說明，已指示駐福岡辦事處與日本熊本縣政府保持密切聯繫，以掌握搜救情況。

卓榮泰說，感謝日方政府第一時間展開全面搜救，也希望能儘速掌握真相。（編輯：翟思嘉）1150122