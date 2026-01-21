阿蘇火山直升機墜機 營運商發聲：起飛前檢測「完全無異常」

根據營運商表示，墜毀的直升機前不久才完成「定期檢修」，且在起飛前檢查也都無異常。（翻攝日網）

針對日本九州阿蘇山發生的遊覽直升機墜毀事故，搜救行動於今（21日）上午再度展開。由於失事機體殘骸散落在險峻的阿蘇中岳第一火口周邊，現場噴發強烈火山瓦斯，增添救援難度。負責運航的「匠航空」今日首度對外說明，強調該直升機「定期檢修」與「起飛前檢查」均無異常，目前事故原因仍撲朔迷離，機上疑似包含2名台籍觀光客在內的3人目前生死未卜。

安全檢核「滴水不漏」？ 業者強調：機器與起飛程序均正常

根據《讀賣新聞》報導，針對外界對機體維護的質疑，總部位於岡山市的「匠航空（Takumi Aviation）」今日出面澄清。匠航空代表森岡匠說明，失事的直升機在1月13日才剛完成例行的定期維護檢查，各項數值皆符合標準。

廣告 廣告

更關鍵的是，在20日上午11時起飛前往火山口觀光前，機師也按照標準作業程序（SOP）完成了起飛前即時檢查，當時並未發現任何機件故障或異常預警。森岡匠痛心地表示，目前尚無法得知事故確切原因，只能靜待搜救與後續調查。

36年資深老手駕駛 卻於「5小時後」發現破碎殘骸

這架從阿蘇市「阿蘇卡德利荒島樂園」起飛的直升機，由一名操縱資歷長達36年的日籍資深機師負責駕駛。儘管飛行經驗豐富，直升機仍在起飛後不久便失聯。

警消在失聯約5小時後，於阿蘇中岳火口附近尋獲機體，但殘骸大破且散落範圍廣。據了解，機上名單除了機師，另有2名登記者疑似為台灣觀光客（41歲男性、36歲女性）。

搜救困難！先遣隊冒死監測「火山瓦斯」濃度

今日上午7時30分，由警察與消防組成的50人搜救隊已重回阿蘇山上廣場。由於失事地點緊鄰活躍噴火口，現場瀰漫具毒性的火山氣體。

為了確保搜救人員安全，今日8時已派出20名先遣部隊，配戴專業儀器入山監測二氧化硫等瓦斯濃度與氣象條件。搜救隊表示，一旦現場條件穩定，將立即展開吊掛或地面搜救，全力確認失蹤3人的安危。

日官方列為航空事故 將釐清「天候或瓦斯」干擾可能

日本國土交通省已正式將此案列為重大「航空事故」。調查重點將放在：既然業者強調檢修無誤，事故是否與火山口突發的劇烈氣流或視野受火山灰遮蔽有關。目前各界正高度關注這場奪命航程的真相。

更多鏡週刊報導

阿蘇直升機墜毀！濃霧鎖火山口、地勢險峻「沒人下去過」 搜救3人陷膠著

安倍遇刺案宣判！成長背景非減刑藉口 凶手山上徹也遭判無期徒刑

互祭暗殺令！ 川普震怒警告：敢動我一根汗毛「就讓伊朗從地表消失」