阿蘇火山直升機墜毀 搜救22日再度展開

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀，機上有兩名台灣乘客，日本警消與自衛隊持續進行搜索。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日發生重大墜毀事故，機上載有2名台灣遊客，以及1名日本機師，3人目前仍處於失聯狀態。由於現場周邊地形險峻及天候不佳等影響，當地警消搜救極為困難，搜救人員無法靠近墜毀的機體，也無法確認3人是否留在機上。搜救行動於22日上午重新展開。

20日上午，一架自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，在短程導覽途中突然中斷聯繫。機內除日本籍機師外，還有2名台灣旅客，為41歲男子與36歲女子夫妻，目前3人行蹤未明。

根據讀賣新聞報導，熊本縣警等單位表示，墜毀的直升機位置靠近噴發火山氣體的火口湖，位於火口邊緣下方約100公尺處的斜坡上。由於現場地表極易崩塌，人員無法靠近，原計畫使用無人機進行確認，但也因強風而作罷。

儘管熊本縣警與當地消防單位21日持續進行搜救，但受限於現場周邊地形險峻及天候不佳等因素，無法接近機體，因而無法確認3人是否留在機內，搜尋行動於22日上午重新展開。

負責營運觀光直升機的「匠航空」表示，該機師是擁有36年飛行經驗的資深人員，起飛前的點檢也未發現機體有異常。匠航空社長森岡匠於21日召開記者會，表示：「目前完全不清楚事故原因。正為失蹤者的安全祈禱。」

國土交通省已於21日將此事件認定為「航空事故」。國家運輸安全委員會派遣2名航空事故調查官目前已抵達現場，後續將對相關人員進行訪談調查。

運輸安全委員會航空事故調查官田上啓介表示：「首先會從能著手的地方開始，調查當時的氣象條件、運航體制等情況。如果現場具備進入條件，我們也希望能陪同搜救隊前往，盡可能靠近事故地點。」

據運輸安全委員會的報告顯示，「匠航空」在2017年8月至2024年6月期間，至少曾發生2起航空事故，以及3起可能導致事故的「重大事件（重大インシデント）」。

