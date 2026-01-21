阿蘇火山直升機墜毀！日警證實「掉在火山口內」 2台人生死未卜

國際中心／彭淇昀報導

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生一起觀光直升機墜毀意外，最新飛行數據顯示，其失聯關鍵點正位於中岳第一火山口附近，且機上載有一名64歲日籍機師及2名分別為41歲與36歲的台灣遊客。經過數小時搜救，警方再度證實，飛機殘骸在阿蘇火山中岳的「火山口內」。

日本熊本縣阿蘇火山發生一起觀光直升機墜毀意外。（圖／讀者提供）

綜合日媒報導，這架隸屬於「阿蘇卡德利動物王國」的直升機，於20日上午10時52分起飛執行觀光行程，原定約10分鐘的航程，卻在出發12分鐘後（11時04分）傳出意外警報；消防單位嘗試回撥手機，始終無法接通。

據了解，機上搭載人員包含一名64歲的日籍男性駕駛，及2名分別為41歲男性、36歲女性的台灣遊客。由於火山口地形極為險峻，地面搜救隊伍全力搜尋機上3人下落。

根據《熊本地方氣象台》資料顯示，事發當時阿蘇中岳上空（海拔1500公尺處）吹西北風，風速每秒8至11公尺，且上午11時左右火口周邊籠罩著濃霧，能見度不佳。經過數小時搜尋，搜救隊伍在下午4時過後，於中岳火口的北東側山坡發現失事機體，但目前仍無法確認機上3人安危。

搜救人員已在阿蘇火山中岳第一火山口附近，疑似找尋到直升機殘骸，警方昨日晚間公布現場照，可看見直升機碎片散落一地，機體嚴重毀損，僅剩下機尾。由於現場地勢嚴峻，目前仍難以接近，搜索人員昨晚暫時撤離，等待今早7點30分左右重啟行動。

另據《熊本縣民電視台》報導，營運公司透露，該飛行員是擁有40多年經驗的資深飛行員，同一型號的直升機曾在2024年5月緊急迫降，一名曾在日本運輸安全委員會擔任首席航空事故調查員、擁有直升機事故調查經驗的專業人士指出，這架直升機的確存在缺陷，考慮到其結構強度不夠，在火山口周圍時，下沉氣流和上升氣流會造成忽上忽下的亂流，直言「只要稍有疏忽，都可能導致直升機墜毀」。

