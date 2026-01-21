阿蘇火山直升機墜毀 營運商匠航空回應了

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。（圖／熊本縣警／翻攝自每日新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，2名台灣觀光客與1名駕駛員仍失聯，今（21日）搜索行動因天氣條件惡劣難以進行。直升機營運商「匠航空」表示，該直升機起飛前檢察均無異常。

20日上午10點52分，一架從熊本縣阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」出發的觀光直升機，原預計進行10分鐘左右的觀光飛行，但隨後發出了救難訊號，消防局上午11點左右接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在阿蘇中岳第一火口附近發生了強烈撞擊。

當地警消、自衛隊20日下午在中岳東北側山坡的火山口內發現機體殘骸，直升機上載有來自台灣觀光的41歲男性與36歲女性遊客，以及64歲的男性機師，三人都下落不明。

讀賣新聞報導，觀光直升機的營運商「匠航空」表示，該直升機的機師是一位擁有36年飛行經驗的資深飛行員，在該公司工作約3年。

匠航空也表示，直升機在13日的定期檢修，及起飛前的檢查中均無異常。代表董事森岡匠表示，「現階段，我們也只能守候，並祈禱他們平安無事。」

