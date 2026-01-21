阿蘇火山直升機墜毀！飛行員遭質疑⋯營運方急澄清

國際中心／李明融報導

日本熊本熱門觀光行程，許多人都會安排搭乘觀光直升機欣賞阿蘇火山口，20日上午驚傳一架載有2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）的直升機，起飛後不久就失去聯繫，包含日籍飛行員在內共3人下落不明，目前當地救難人員正積極搜救，旅客家屬21日下午抵達熊本市，駐福岡辦事處已向家屬做說明，並代表政府慰問。負責營運的匠航空代表森岡匠，21日晚間在阿蘇市召開記者會說明最新情況，強調「具備豐富經驗，平時就注重安全，並未有魯莽操作的情形」。

載2台人直升機「墜毀」阿蘇火山！64歲飛行員遭質疑⋯營運方急出面澄清

森岡強調男性飛行員曾在美國與日本擔任飛行教官，平時操作審慎且極度重視安全。（圖／美聯社影像）

飛行員資歷顯赫！定期健檢無異常 搜救進度受地形限制





根據熊本新聞報導，森岡匠在記者會中表示，目前飛行員與乘客的生還情況仍難以掌握。由於事故地點位於火山口附近，地形極為險峻且有火山活動風險，導致救援行動高度困難。針對執飛的64歲 日籍男性飛行員，森岡強調其資歷顯赫，曾在美國與日本擔任飛行教官，平時操作審慎且極度重視安全。該名飛行員每年定期接受2次航空身體檢查，過往紀錄皆正常。





駐福岡辦事處處長陳銘俊（右2）21日下午抵達阿蘇山現場，了解最新搜救情形。（圖／駐日代表處提供）





避開火山口正上方！營運方：當時視野尚可、未獲濃霧通報





關於飛行路線，森岡解釋，為了兼顧安全與觀賞視野，公司規定直升機一向沿著火山口「外側」飛行，且高度必須高於火山外緣，避免從正上方飛越導致突發狀況時難以應對。森岡進一步指出，事故發生當下仍有其他直升機在空中，並未接獲能見度不良或濃霧等回報，研判視野狀況尚可。受此事故影響，「匠航空」已暫停包含岡山總部在內的5處 營運據點。日本國土交通省已將此列為「航空事故」，由運輸安全委員會派遣2名調查官前往現場，深入調查失事原因。

