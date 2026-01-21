阿蘇火山直升機失事 營運商：飛行員擁36年資歷、行前檢修無異常

日本熊本縣阿蘇市周邊一架觀光直升機昨（20）日上午失聯，之後在阿蘇中岳第一火口周邊發現機體殘骸，機上包含一名60多歲男性飛行員及疑似來自台灣的男女旅客共3人。根據《讀賣新聞》報導，負責營運的「匠航空」表示，該名飛行員是具備飛行資歷36年的資深機師，直升機定期檢查與起飛前檢查均未發現問題。

搜救方面，縣警與地方消防等單位於今（21）日上午著手準備重啟搜尋，並為判斷是否能在火口周邊展開行動，進一步確認火山氣體濃度及現場附近的氣象條件。警方與消防人員等約50人於上午7時30分左右，集合在靠近火口周邊的「阿蘇山上廣場」，上午8時左右再由約20人的先發隊搭車前往火口周邊偵測氣體濃度。

失聯的觀光直升機以阿蘇市觀光景點「阿蘇卡德利動物樂園」（阿蘇カドリー・ドミニオン）為起降地點，約在20日上午11時左右失去聯繫，約5小時後尋獲機體殘骸；乘客名單包含疑似台灣旅客的男性41歲、女性36歲。營運商匠航空也表示，飛行員是一位具備飛行資歷36年的資深機師，直升機在13日的定期檢查及起飛前的檢查都沒有發現問題。

責任編輯／周瑾逸

