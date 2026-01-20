阿蘇火山直升機失事！確認機體殘骸 兩台籍乘客失聯

（記者許皓庭／綜合報導）日本熊本縣阿蘇山今（20）日發生重大觀光意外，一架載有兩名台灣籍旅客與一名日籍駕駛的觀光直升機，於上午 10 時 52 分起飛後失聯。警方隨後於下午 4 時 10 分左右，在阿蘇中岳第一火山口東北側山坡目視發現機體殘骸，經確認編號與失聯機型吻合。由於機體嚴重毀損且現場地勢崎嶇、大霧籠罩，目前相關單位正全力克服天候障礙展開搜救。

圖／日本熊本縣阿蘇山今（20）日發生重大觀光意外，一架載有兩名台灣籍旅客與一名日籍駕駛的觀光直升機，於上午 10 時 52 分起飛後失聯。（翻攝 ライブドアニュース X）

這起事故發生於當地時間上午，該架隸屬於「阿蘇卡德利動物樂園」觀光行程的羅賓遜 R44 型直升機，原訂執行約 10 分鐘的火山口俯瞰航程，卻在預定返航時間前失去聯繫。消防單位指出，初步接獲通報是因乘客的手機偵測到強烈撞擊，自動觸發了緊急報案系統撥打 119。隨後，日本警方與自衛隊出動多架直升機與地面搜救隊，最終在火山口周邊定位到機體位置。

機上乘客身分經證實為一對台籍男女（41 歲男性與 36 歲女性），以及一名 64 歲的日籍資深教官。交通部觀光署表示，目前旅行社尚未接獲相關事故通報，推測兩名台灣遊客應為自由行（FIT）旅客。駐福岡辦事處處長陳銘俊已於第一時間接獲熊本縣知事木村敬的聯繫，木村知事表達了對台灣旅客安全的高度關切，並允諾由警察、消防及航空自衛隊組成聯合搜救部隊全力協助。

營運方資料顯示，該直升機觀光行程為阿蘇山近年熱門旅遊項目，提供 4 至 15 分鐘不等的火山口飛行體驗，單人費用約 6,000 日圓至 6 萬日圓。失事直升機當日已執行過兩趟飛行，失事航次為第三趟。目前已確認墜毀機體毀損狀況極為嚴重，但因現場火山氣體與濃霧干擾，地面救援部隊前進速度受限。

目前駐福岡辦事處正持續與日方保持密切聯繫，密切監測天候狀況與火山活動，一旦條件允許便會立即進入機骸現場執行後續搜救。外交部表示將適時提供國人必要之行政協助，並持續掌握傷亡狀況，提供家屬相關救援進度。